Impfaktion der Hövelhofer Ärzte

Hövelhof

Die Hövelhofer Hausärzte und eine Gynäkologische Praxis bieten in Zusammenarbeit mit dem Krisenstab der Gemeindeverwaltung am Samstag, 22. Januar, erneut Möglichkeiten zur Impfung an. In der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr haben Impfberechtigte im Schützen- und Bürgerhaus die Option, eine Auffrischung oder Erstimpfung mit dem Impfstoff Moderna zu erhalten.