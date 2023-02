In Espeln soll ein neuer Dorfplatz entstehen

Freuen sich auf viele Gestaltungsvorschläge für den neuen Dorfplatz in Espeln (von links): Sandra Busch, Schriftführerin von Leben in Espeln e.V., Dr. Thorsten Christians, örtlicher Gemeinderatsvertreter, Mike Leuschner, Vereinsvorsitzender von Leben in Espeln e.V. sowie Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens.

Foto: Gemeinde Hövelhof