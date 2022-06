In Hövelhof zu Hause und bereit für die Welt

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen feierte die Franz-Stock-Realschule in Hövelhof in diesem Jahr ihre Abschlussschüler. 56 Schüler der Klassen 10 a und b erhielten in einer vollbesetzten Aula ihr Zeugnis.

Realschulrektor Jochen Welschmeier verabschiedete die Mädchen und Jungen mit den besten Wünschen und lobte ihr Engagement und ihre Zielstrebigkeit. Dabei blickte er auch in die Zukunft: „Neben dem Abschluss heute erhaltet Ihr aber mit zunehmendem Alter auch immer mehr gesellschaftliche Verantwortung. Ihr dürft demnächst alle wählen, und ich weiß, dass es in eurer Jahrgangsstufe schon jetzt einige Mitschüler gibt, die sich politisch engagieren. Meine Bitte, mein Aufruf an euch alle ist, euch zu engagieren und aufmerksam die Demokratie zu beobachten. Ich wünsche mir, dass Ihr alle zu einer Bastion der Demokratie werdet.“

Auch Bürgermeister Michael Berens wünschte den Schülern und Schülerinnen alles Gute für ihre Zukunft. Er betonte die Chancen und Möglichkeiten, die nun vor ihnen lägen. Dabei sollten sie aber eins nie vergessen: „Hövelhof ist eure Heimat“, so Berens. Von den 56 nun ehemaligen Realschülern erhielten 18 die Fachoberschulreife und 37 den Qualifikationsvermerk. 19 werden Berufskollegs in der Nähe besuchen, 10 gehen in die Oberstufe von Gymnasien und Gesamtschulen, und 27 gehen in eine qualifizierte Berufsausbildung. Darunter sind alle Berufssparten – vom Landschaftsgärtner, Tischler bis hin zur Pflegefachkraft, IT-Systemelektroniker und Fliesenleger.

Verabschiedet wurden folgende Schülerinnen und Schüler:

10a, Klassenleitung Norbert Löhr: Media Al Ali, Lucy Alles, Robin Balsliemke, Melissa Boldt, Jan Brauner, Tarik Çolak, Dennis Eckert, Anna Lena Eschen, Simon Foth, Marika Füchtemeier, Ilona Fuest, Valentino Gorny, Manuel Hermes, Niklas Höwelkröger, Den Noel Hubert, Lisa Marie Kästingschäfer, Paul Kluge, Alina Larmouth, Finn Peters, Kevin Pietrek, Lucas Pietrek, Sophie-Marie Richter, Fabian Sperling, Nathan Staruk, Lara Annika Tramte, Florian Wiethoff, Johanna Wolf

10b, Klassenleitung Simone Gehb, Heike Hanebeck: Naomi Arndt, Jost Baier, Steven Bairit, Jana Bentler, Ida Bönninghoff, Leonard Bönninghoff, Pascal Boskamp, Lennart Dirkschnieder, Bea Eichelmann, Nik-Henri Eilers, Nicole Fleitmann, Vivien Fortmeier, Sarina Goer, Kira Görz, Lorena Hüwelhans, Lilly Jeske, Amadeus Johannesmeier, Noah Kamrath, Lars Korpjuhn, Giovanni Mancini, Moritz Pampel, Patrick Pape, Marvin Pöppe, Leonie Renneke, Valentin Rennerich, Lea Schacht, Julius Schramm, Adem Topaloglu.