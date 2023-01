Integrationssportgemeinschaft Hövelhof feiert und ehrt

Beim Kursprogramm der Integra sind noch Plätze frei. Von Montag, 9. Januar, an, werden folgende Kurse angeboten: montags 17 Uhr Hocker-Gruppe, 17.50 Uhr Osteoporose-Gruppe und 18.40 Uhr Wirbelsäulengymnastik.

Dienstags stehen um 16.15 Uhr Eltern-Kind-Turnen und mittwochs 9.50 Uhr Wirbelsäulengymnastik auf dem Programm. Die Schlaganfallgruppe trifft sich ebenfalls mittwochs um 10.35 Uhr. Die Teilnehmer können auf Wunsch abgeholt werden. Donnerstags findet an zwei Terminen Wirbelsäulengymnastik statt, um 17 Uhr und 17.50 Uhr.

Alle Kurse werden in der Dreifachturnhalle in Hövelhof (Am Hallenbad 6) angeboten. Anmeldungen erfolgen unter Telefon 05257/935945 oder per E-Mail an [email protected]