Irish Folk Festival ist zurück in Hövelhof

Hövelhof

Das über die Grenzen der Region bekannte Irish Folk Festival in Hövelhof geht in die elfte Runde. In authentischer Pub-Atmosphäre mit frisch gezapftem Guinness lädt der Sennekult Hövelhof am Samstag, 18. März, in das Schützen- und Bürgerhaus ein. Mit The Liberties und The Dixie Micks hat der Kulturverein zwei erstklassige Künstler aus Irland verpflichtet.