Jäger erschießt entlaufene Kuh nahe Hövelhof

Eine entlaufene Kuh hat am Dienstag für einen viereinhalbstündigen Polizeieinsatz zwischen Hövelriege und Schloß Holte-Stukenbrock gesorgt. Das Tier war von einer Weide ausgebrochen und lief auf nahegelegene Bahngleise. Alle Versuche, das Tier lebend einzufangen, schlugen am Ende fehl. Ein Jäger musste die Kuh erschießen.

Von einer Weide in Stukenbrock-Senne ist am Dienstag eine Kuh ausgebüchst

Wie die Polizei mitteilt, war das Tier morgens aus einer Weide am Holzweg in Stukenbrock-Senne ausgebrochen. Gegen 8 Uhr wurde die freilaufende Kuh an der Hövelrieger Straße gesichtet. Sie hatte mittlerweile die Bahnstrecke Paderborn-Bielefeld überquert und sorgte immer wieder für Behinderungen auf den Straßen. Polizisten aus Gütersloh und Paderborn wurden eingesetzt. Die Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt oder die Züge durften nur mit Sichtgeschwindigkeit fahren, berichtet die Polizei.

Feuerwehr setzt Drohne bei der Suche ein

Um 8.30 Uhr verschwand das Tier in einem Maisfeld direkt an der Bahnstrecke. Die mittlerweile mit eingesetzte Feuerwehr suchte das Feld mit einer Drohne ab und sichtete die Kuh gegen 9.50 Uhr im dichten Mais. Der Tierhalter konnte ermittelt werden und kam sofort zur Einsatzstelle. Er sah keine Chance, das aufgebrachte Tier einzufangen.

Die Polizei kontaktierte Tierärzte und Jäger, die möglichst ein Betäubungsgewehr einsetzen sollten. Im Maisfeld war das nicht möglich. Um 11.30 Uhr lief die Kuh wieder auf die Bahngleise und es erfolgte eine erneute Sperrung. Nachdem sich das unbändige Tier von den Gleisen entfernt hatte und ein Jäger einen für andere gefahrlosen Schuss abgeben konnte, wurde die Kuh gegen 12.20 Uhr im Bereich Unterems nahe der Bielefelder Straße erschossen.

Bereits Ende Juli gab es in Höxter einen ähnlichen Fall von einem ausgebüxten Rind. Dort musste die örtliche Feuerwehr eine verunglückte Kuh gleich zwei Mal aus der Nethe retten.