Jüde und Timmer verbindet hohe Qualität

Timmer ist eine familiengeführte Fleischerei mit eigener Schlachtung und Zerlegung. „Wir arbeiten ausschließlich mit regionalen Landwirten in der nächsten Umgebung zusammen. Schweine beziehen wir vom Hof Theo Schniederjohann aus Rebbeke, Rinder von Landwirt Martin Flottmeier aus Verlar“, berichtet Fleischermeister Markus Timmer. Zwischen diesen beiden Bauernhöfen und dem Betrieb Timmer liegen jeweils nur drei Kilometer. Diese äußerst kurze Entfernung wirkt sich letztlich vorteilhaft auf die hohe Fleischqualität aus.

Bäckermeister Carsten Jüde ist stellvertretender Obermeister der Innung des Nahrungsmittelhandwerks Paderborn; Markus Timmer ist Prüfungsausschussvorsitzender und Lehrlingswart der heimischen Innung. „Bei einer Innungsversammlung haben wir über eine Zusammenarbeit gesprochen, und ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Der Qualitätsanspruch verbindet uns, wir betreiben Handwerk auf hohem Niveau, wir sind klassische Familienbetriebe“, unterstreicht Jüde, dessen Großvater die Bäckerei 1931 gegründet hatte.

Markus Timmer führt den Betrieb, den sein Vater im Jahr 1971 gründete. „Die Familientradition in dritter Generation fortsetzen wird irgendwann unsere Tochter Lorine“, so Doris Timmer. Lorine Timmer ist 22 Jahre alt und bereits Fleischermeisterin.

Eröffnung am 3. März

Der Familienbetrieb aus Salzkotten-Mantinghausen beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darunter sieben Fleischer. Neben dem Hauptgeschäft in Mantinghausen betreibt Timmer Filialen in Paderborn, Scharmede, Boke und Lippstadt. „Gut 80 Prozent unserer Produktpalette stammt rein aus eigener Herstellung“, betonen Doris und Markus Timmer.

Jüde wiederum hat ebenfalls rund 40 Mitarbeiter im Team, darunter acht in der Produktion, inklusive Chef. Neben dem Hauptgeschäft an der Paderborner Straße und der Filiale an der Schloßstraße unterhält der Betrieb noch weitere Filialen in verschiedenen Lüning-Märkten (Elli). Dazu gibt es noch viermal in der Woche das Tourengeschäft. Der Bäckereiwagen fährt dabei auch in Außenbezirke und bringt Waren direkt zu Kunden. „Das wissen gerade viele ältere Leute zu schätzen“, weiß Carsten Jüde.

Sowohl Timmer als auch Jüde sind Ausbildungsbetriebe und suchen noch junge Leute, die einen krisenfesten Handwerksberuf erlernen möchten. Auch im Verkauf werden immer wieder Leute gesucht.

Eröffnung der Timmer-Filiale bei Jüde ist am 3. März. Ausgebildetes Fachpersonal bedient und berät die Kundschaft. Auch die Käsetheke, die es schon seit 46 Jahren bei Jüde gibt, wird künftig von Timmer geführt.

Seit etwa 20 Jahren gibt es im Kernort Hövelhof keine familiengeführte Fleischerei mehr. Das ändert sich in drei Wochen. Auch Sonderbestellungen von Fleisch- und Wurstwaren aus dem Hause Timmer werden natürlich möglich sein.