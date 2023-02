Wie die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge aussieht

Bis zu 680 Schülerinnen und Schüler haben im Kreis Paderborn in Spitzenzeiten jährlich an den Fahrten in die Jugendbildungsstätten im niederländischen Ysselsteyn oder ins belgische Lommel teilgenommen. Nach Auskunft von Hermann-Josef Bentler, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Paderborn, sind dies aktuell gut 400.

Jens Effkemann, Regionalgeschäftsführer des Volksbundes, betont, dass für die Bildungsarbeit Spenden besonders wichtig seien: „Die Jugendbegegnung in Versöhnung über den Gräbern sind ohne Spenden nicht möglich.“ Aus den leidvollen Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges heraus hat es sich der Volksbund zur Aufgabe gemacht, an die Bedeutung von Frieden und Verständigung zu erinnern. Durch die Jugendarbeit soll die Auseinandersetzung junger Menschen mit historischen und aktuellen Themen gefördert werden.

„Dabei werden wichtige Werte wie Menschenrechte, Demokratie und Frieden vermittelt und wir setzen uns gemeinsam mit den Jugendlichen mit Themen wie Extremismus, Nationalismus und Rassismus auseinander“, erzählt Effkemann. Dabei arbeitet der Volksbund mit Schulen, internationalen Organisationen, Gedenkstätten und Trägern politischer Bildung zusammen.

Jens Effkemann organisiert Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, bietet Schul- und Bildungsprojekte sowie Jugendbegegnungen und Workcamps für Jugendliche in ganz Europa an. Der Volksbund im Kreis Paderborn wurde für sein bundesweit einmaliges Förderprogramm bereits mehrfach mit nationalen Preisen ausgezeichnet.

Profimusiker zu Gast in der Sennegemeinde Der Heeresmusikkorps Hannover tritt in Hövelhof auf. Foto: PR Unter der Leitung von Oberstleutnant Martin Wehn präsentieren die Musikerinnen und Musiker des 1956 in Dienst gestellten Heeresmusikkorps Hannover von klassischen Märschen über Film- und Musicalhits bis hin zu showorientierten, solistischen Arrangements für jeden Musikgeschmack etwas. Durch einen Zuschuss fördert die Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold den Konzertabend. Eintrittskarten für das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps am Dienstag, 7. März, sind im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro beim Sennekult, bei Euronics Kersting und bei Ingo´s Naturkost in Hövelhof zu erhalten. Die Abendkasse öffnet ab 18.30 Uhr. ...

Landrat Christoph Rüther dankte den Hövelhofer Schützen, dass sie das Schützen- und Bürgerhaus für das Konzert zur Verfügung stellen. „Mit dem Konzert können die Besucher nicht nur die Klänge eines hervorragenden Orchesters genießen, sondern auch die wichtige Arbeit des Volksbundes unterstützen“, sagte Rüther.

Als großes Glück bezeichnete es Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens, dass das Benefizkonzert in Hövelhof stattfindet. „Das ist sicher ein kultureller Leckerbissen“, sagte Berens und unterstrich gleichzeitig die Bedeutung der Arbeit für den Frieden durch den Volksbund. Und Landrat Christoph Rüther, der auch Vorsitzender der Kriegsgräberfürsorge im Kreis Paderborn ist, betont: „Wie wichtig der Frieden in Europa ist, zeigt der furchtbare Krieg in der Ukraine. Das Gedenken an die großen Leiden und die Opfer des Kriegs ist wieder deutlich mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt.“