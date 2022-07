Jugendliches Trio scheitert offenbar an Tankstelleneinbruch

Hövelhof/Gütersloh

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in eine Tankstelle an der Paderborner Straße einzubrechen. Eine junge Frau, die offensichtlich „Schmiere“ stand, befand sich zudem am Tatort. Dank Zeugen konnten ein tatverdächtiger junger Mann (16) und eine junge Frau (15) kurze Zeit später ermittelt werden.