Junge in Hövelhof von Auto angefahren

Hövelhof

Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bielefelder Straße /Gütersloher Straße in Hövelhof ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein zwölf Jahre alter Junge verletzt worden. Zunächst schien alles in Ordnung, doch später klagte dieser über Schmerzen.

Von Franz Purucker