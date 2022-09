Die Entfernung von Hövelhof und Irving, einer Stadt im Dallas Country, beträgt mehr als 8000 Kilometer Luftlinie. Elisabeth Hegemann hatte sich von ihrem Bruder Gerhard Muckermann (73) überzeugen lassen, dass sie trotz ihres Alters diese Strecke schaffen und eine unvergessliche Reise in Erinnerung behalten werde. So kam es auch, am 13. August erlebten sie die Priesterweihe ihres Enkelsohns live.

Familie Hegemann ist in Hövelhof bekannt: Sie führte bis 2019 die Konditorei beziehungsweise Backstube Hegemann. Elisabeth Hegemann hat fünf Söhne. Heute leben nicht mehr alle Söhne in Hövelhof.

Leben bei den Zisterziensern in Dallas

Enkelsohn Aaron Hegeman (jetzt Pater Mathew) hat fünf Jahre seines Lebens in Hövelhof verbracht und ist dort zur Grundschule und auf die weiterführende Schule gegangen. Dann ist die Familie zurück in die USA nach Texas gezogen. Seine Mutter ist gebürtige Texanerin.

Heute lebt Pater Matthew in Irving in der Zisterzienserabtei Dallas. Er verschreibt sich damit dem Leben im Kloster als Priester und Lehrer. Auf Dauer möchte er Theologie und Geschichte auch an der Universität lehren. Nach Hövelhof zu Besuch kommt er immer dann, wenn es möglich ist. Pandemiebedingt war das kaum möglich in den vergangenen Jahren. Anfang des Jahres hatte er aber beispielsweise eine Weiterbildung in Rom und konnte dann bei der Familie in Hövelhof einen Stopp machen.

Für ihn war der Besuch der Großmutter, die mehr als 8000 Kilometer entfernt wohnt, eine tolle Überraschung an diesem wichtigen Tag in seinem Leben, und auch Elisabeth Hegemann sagt: „Ich bin so stolz auf ihn und freue mich, dass ich das erleben durfte. Gut, dass mein Bruder mir diese Reise zugetraut hat. Wir haben so viel erlebt und die Kultur kennenlernen können.“