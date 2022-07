KFD Hövelhof verabschiedet Gratulationsteam

Wenn Frauen der KFD Hövelhof in der Vergangenheit ihren 80., 90. oder 100. Geburtstag gefeiert haben, dann waren sie zur Stelle – die vier Frauen des Gratulationsteams: Marlies Thorwesten, Marlies Plaßhenreich, Gabi Berenbrinker und Luzie Menke. Jetzt wurde das Quartett in dieser Funktion verabschiedet.

Über viele Jahre hinweg haben sie dafür gesorgt, dass keine Jubilarin in der KFD Hövelhof an ihrem Geburtstag vergessen wurde. Sie haben die „Geburtstagskinder“ gemeinsam mit der jeweiligen Mitarbeiterin des KFD-Bezirks besucht und ihnen die Glückwünsche und Geschenke der Frauengemeinschaft überbracht. So haben sie der KFD in Hövelhof ein Gesicht gegeben und sie auf vielen Geburtstagsfeiern repräsentiert.

Für dieses Engagement hat Vorsitzende Ellen Horenkamp allen Mitgliedern des Gratulationsteams den Dank und die Anerkennung der KFD Hövelhof ausgesprochen und allen Frauen die Dankurkunde und ein Blumenpräsent überreicht.

Erfreulich ist, dass auch in Zukunft die Geburtstagsbesuche der KFD Hövelhof ihre Fortsetzung finden. Seit dem 1. Juli sorgen Ilona Beermann und Marina Lorenz aus dem neuen Vorstandsteam für die Organisation und Koordination der Geburtstagsbesuche, die nun allein von den Mitarbeiterinnen der KFD-Bezirke übernommen werden.