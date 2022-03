Klarer Rahmen, aber kein Korsett

Hövelhof

Bei der möglichen Bebauung des nach dem Abriss des Gasthauses Möller freien Grundstücks an der Hauptkreuzung in Hövelhof wollen Rat und Verwaltung nichts dem Zufall überlassen. Mehrheitlich mit den Stimmen von CDU und SPD fasste der Bau- und Umweltausschuss der Sennegemeinde am Donnerstagabend den empfehlenden Beschluss, die Verwaltung zu beauftragen, eine Konzeptvergabe zur Übertragung einer Teilfläche des Areals unmittelbar an der Ecke westliche Allee/Schloßstraße über Erbbaurecht durchzuführen.

Von Jürgen Spies