Junge Klimaschützer in Hövelhof unterwegs

Hövelhof

Die Kindertageseinrichtungen Bentlakestraße und Klausheide in Hövelhof haben sich in diesem Jahr erstmalig an der Kampagne „Kleine Klimaschützer unterwegs“ des Klima-Bündnisses beteiligt. Bei der Aktionswoche legen Kindergarten- und Schulkinder ihre alltäglichen Wege zu Fuß, mit dem Roller, Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.