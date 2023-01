Konzert in der evangelischen Johanneskirche Hövelhof

Die aus Hövelhof stammende Harfenistin Jenny Meyer (geb. Ruppik) und die beiden Sängerinnen Susan Kuhlen (Sopran) und Pia Viola Buchert (Mezzosopran) laden für Sonntag, 8. Januar, um 16 Uhr zu einem festlichen Konzert in die evangelische Johanneskirche Hövelhof ein. Auf dem Programm stehen Werke von John Rutter, Felix Mendelssohn Bartholdy, Engelbert Humperdinck. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Nach dem künstlerischen Diplom an der Musikhochschule Frankfurt absolvierte Jenny Meyer den Master of Music an der Musikhochschule Detmold und schloss ihr Studium dann mit dem Konzertexamen ab.

Die Harfenistin konzertiert solistisch und kammermusikalisch und trat zum Beispiel beim Festival Mitte Europa in Tschechien, beim Schleswig Holstein Musikfestival, beim polnisch-deutschen Harfensymposium in Krakau, beim Mozartfest Würzburg, in der Residenz München, in der Alten Oper Frankfurt und im hessischen Rundfunk auf.

Susan Kuhlen studierte Gesang mit dem Schwerpunkt Lied und Oratorium an der Hochschule für Musik und Theater Köln in der Klasse von Prof. Mechthild Georg. Die Sängerin brillierte bereits in zahlreichen Konzerten, begleitet etwa vom Telemannischen Collegium Michaelstein, der Philharmonie Düsseldorf, Orchestre de chambre du Luxembourg und dem Consortium Musica Sacra Köln.

Pia Viola Buchert absolvierte ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Detmold, der Hochschule für Musik und Theater München sowie an der Theaterakademie August Everding. Ihre Opern- und Konzerttätigkeit umfasst Auftritte mit Klangkörpern wie dem Münchener Rundfunkorchester, dem Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz, dem Detmolder Kammerorchester, dem Kammerorchester Waidhofen, der Accademia di Monaco und dem Barockorchester La Fontana.

Alle drei Musikerinnen leben mit ihren Familien in OWL und freuen sich, erstmals gemeinsam in der evangelischen Johanneskirche Hövelhof aufzutreten.