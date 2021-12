Konzert mit Stefanie Hertel fällt aus

„Viele Menschen haben sich sehr auf das Konzert gefreut, aber die Corona-Entwicklung hat uns keine andere Möglichkeit gelassen“, erklärt Vorsitzender Hubert Böddeker. „Es tut uns unendlich leid, dass wir nach dem Nikolausmarkt nun auch das zweite Highlight in der Adventszeit absagen müssen.“

Stefanie Hertel, Botschafterin für die oberbayerische Region Chiemgau, mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna, Vater Eberhard Hertel und einer Band wollten den Hövelhofern einige besinnliche Stunden im Schützen- und Bürgerhaus schenken. Aktuell würden derzeit die Rahmenbedingungen für einen Ersatztermin im Juli 2022 geprüft. Der Jahreszeit geschuldet würde das Konzert dann ohne weihnachtliche Elemente und in anderer Form stattfinden, weiß Thomas Westhof, Marketingchef der Sennegemeinde und Vorstandsmitglied im Verkehrsverein.

„Aus diesem Grund haben wir entschieden, die Karten komplett zurückzunehmen und den Kaufpreis in voller Höhe unbürokratisch nach Vorlage der nummerierten Tickets in bar zu erstatten“, kündigt Angelika Schäfer, Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, an. Nach einem fulminanten Vorverkaufsstart Anfang Oktober registrierte der Verkehrsverein gerade in den vergangenen Wochen eine zunehmende Zurückhaltung bei den In­teressenten.