Krippenfiguren in Hövelhof-Espeln restauriert

Fehlende Finger, abgeplatzte Gewänder: Die Krippenfiguren der Kirchengemeinde Espeln waren in die Jahre gekommen. Die 17 Figuren rund um das Jesuskind hat die Holzbildhauerin und Restauratorin Brigitte Schröder in Beckum fachkundig aufgearbeitet. Pünktlich zum anstehenden Weihnachtsfest nehmen die Figuren ihren Platz wieder in der Espelner Krippe ein.

Die Krippenfiguren sind schon 110 Jahre alt und bis zu 85 Zentimeter groß. Sie sind aus Gips gegossen und tragen teilweise noch die originale, bunte Bemalung. Fachleute sprechen von einer polychromen Originalfassung. Wie die Agentur Wortart aus Hövelhof mitteilt, sei Gips ein recht empfindliches Material. Zudem entstünden über die Jahre hinweg Abplatzungen im Sockelbereich oder an den Gewandrändern beim Aufstellen der Figuren oder beim Ein- und Auspacken. Auf Initiative der Espelner Ortsausschussmitglieder Bernadette Bröckling sowie Rita und Marita Austermeier beschloss der Kirchenvorstand Herz-Jesu Espeln, sie wieder instand setzen zu lassen.

Bettina Heine-Hippler ist beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Denkmalschutz tätig. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Krippen und hat auch den Espelner Kirchenvorstand beraten. Wertvoll im Sinne von „kostbar“ sind die Espelner Krippenfiguren aus Gips laut der Agentur Wortart nicht. Dennoch lohne sich die Restaurierung und Konservierung der Figuren, denn sie befänden sich bis auf kleine Übermalungen im Originalzustand, seien vollzählig und ein Kulturgut. „Mit den Figuren sind wir Espelner Kinder groß geworden“, sagt Uli Hermbusche, Vorsitzender des Espelner Kirchenvorstandes, „wir haben sie unseren Kindern gezeigt und erklärt. Und die werden irgendwann mit ihren eigenen Kindern in die Kirche gehen, um sie zu betrachten.“

Brigitte Schröder erklärte in ihrem Atelier die Restaurierungsschritte. Zunächst wurden die Figuren mit speziellen Chemikalien gereinigt. Dabei stellte sie fest, dass auch die Espelner Figuren zum Teil übermalt worden sind. Anhand der Farbbeschaffenheit konnte sie die Übermalungen auf die 80er Jahre datieren. Nach der zeitintensiven Reinigung restaurierte die Fachfrau die Abplatzungen und rekonstruierte mit einer speziellen Gips-Leimmischung fehlende Gliedmaßen. So musste sie auch Finger an der Hand des Jesuskindes neu modellieren. Danach wurden die Fehlstellen geschliffen und mit Originalfarben retuschiert. Abschließend erhalten alle Krippenfiguren eine Behandlung mit Firnis, einer Art Farbauffrischer, bevor sie mit einem Abschlusslack den letzten Glanz bekommen, der gleichzeitig konservierende Wirkung hat.

Patenschaften möglich

Krippen sind die figürliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte, heißt es von der Agentur Wortart. Sie sind ursprünglich in der Zeit entstanden, in der nur sehr wenige Menschen lesen konnten. Die Espelner Krippenfiguren wurden kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der Blütezeit der Gipsfigurenindustrie erstellt. Sie sind, wie alle Gipsprodukte, seriell entstanden und aufgrund ihrer Größe schon immer für die Kirche und nicht etwa für einen Privathaushalt gedacht gewesen. Die Haltung der Figuren, ihr Gesichtsausdruck und die Falten in den Gewändern sind im neugotischen Stil gestaltet, ein auf die Gotik zurückgreifender historistischer Kunststil des 19. Jahrhunderts.

Um die Finanzierung von Restaurierung und Konservierung aller Krippenfiguren zu bewerkstelligen, haben die Espelner Patenschaften angeboten. „Wir wollten den persönlichen Bezug zu den Figuren herstellen und unsere Gemeindemitglieder auch emotional mitnehmen“, erklärt Uli Hermbusche. So hat zum Beispiel die katholische Frauengemeinschaft die Patenschaft für Maria übernommen. Auch Josef hat eine große Gemeinschaft hinter sich: den Bürgerverein Espeln. „Wir freuen uns und sind unseren Unterstützern dankbar, dass wir einen großen Teil der Kosten über Patenschaften abdecken können. Jetzt werden noch Holzsockel gefertigt, die den Figuren eine größere Standfläche und damit mehr Sicherheit geben. Das Anliegen der Espelner: „Damit sie uns im Advent mindestens weitere 110 Jahre begleiten können.“