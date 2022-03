Lagerhalle für Hilfsgüter in Hövelhof

Eine Lagerhalle für Hilfsgüter an Menschen in der Ukraine stellt das Hövelhofer Unternehmen BER Deckensysteme dem Projekt „Hövelhof hilft“ kostenfrei zur Verfügung. Mindestens für sechs Monate können die Hygieneartikel, haltbaren Lebensmittel, Kleidungsstücke und Spielsachen darin untergebracht werden. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind vor Ort, um bereits vorhandene Ware einzuräumen und zu sortieren sowie Tüten für die Erstversorgung der Geflüchteten zu packen.

Bislang haben engagierte Hövelhofer ihre Sachspenden am Bauhof abgegeben. Diese Sammelstelle lösen die Organisatoren nun auf und ersetzen sie durch den neuen Lagerplatz. Kinderwagen und Sitzschalen sowie Hygieneartikel wie Toilettenpapier werden vorwiegend benötigt. Von der Abgabe von Kleidungsstücken bitten die Projektbeteiligten abzusehen.

„Wir sind für die vielen eingereichten Gegenstände sehr dankbar und werden sie sinnvoll einsetzen“, verspricht Benedikt Michaelis, Mitarbeiter der Gemeinde und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. „Primär sind wir jedoch auf Geldspenden angewiesen, um bedarfsorientiert Waren einkaufen zu können.“

Geldspenden besonders willkommen

Über das Spendenkonto der AGN (Bankverbindung: Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin e.V., IBAN: DE48 4726 2703 7825 0000 00, Verwendungszweck: Hövelhof hilft) sowie in ortsansässigen Geschäften kann Geld zur Unterstützung der Aktion eingereicht werden.

Barbara Franze (Malteser Hövelhof) übernimmt mit ihrem Team die Betreuung der 500 Quadratmeter großen Lagerhalle und steht telefonisch unter 05257/ 9373837 oder per E-Mail an Barbara.Franze@malteser.org für Fragen zur Verfügung. Jeweils am Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 18.30 Uhr sowie am Samstag zwischen 8 und 13 Uhr ist die Lagerhalle zur Annahme geöffnet. Sie ist am Ende der Straße „Am Holtebach“ zu finden.