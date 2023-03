So führt eine Landwirtin aus Hövelhof ihr Unternehmen

Hövelhof

Über zwei Jahre ist Silke Lüdtke nun Inhaberin des Lohnunternehmens Bredenbals in Hövelhof. Zum Weltfrauentag zieht die 43-Jährige eine Bilanz über ihre Arbeit in der Landwirtschaft. Sie führt den Familienbetrieb mit sieben Mähdreschern, drei Traktoren und vielen weiteren Erntemaschinen, jetzt in dritter Generation.