Hövelhofer Lebensmittelhilfe am Rande der Kapazitäten

Der Krieg in der Ukraine und die allgemeinen Preissteigerungen schlagen mittlerweile auch in den Tafeln und Warenkörben voll durch. Die Hövelhofer Lebensmittelhilfe „Brot und mehr“ hat inzwischen einen Aufnahmestopp von Kunden verhängen müssen, weil die Nachfrage regelrecht explodiert ist.

Zudem muss die Kolpingsfamilie als Träger wöchentlich 500 Euro aus ihren Rücklagen für den Zukauf von Lebensmitteln aufwänden, weil die Warenspenden der Supermärkte rückläufig sind.

Wilfried Lappe aus dem Leitungsteam der Hövelhofer Kolpingsfamilie, die die Lebensmittelhilfe in der Gemeinde 2008 gemeinsam mit der Caritas ins Leben gerufen hat und seit 2016 in alleiniger Trägerschaft betreibt, schlägt Alarm: „Waren es im Februar noch 80 Familien mit 140 Bedürftigen, die wir versorgt haben, sind es inzwischen 140 Familien mit 350 Bedürftigen. Wir mussten da leider die Reißleine ziehen und einen Aufnahmestopp ausrufen. Schon jetzt sind die Warenkörbe, die an die Familien einmal wöchentlich montags und donnerstags ausgegeben werden, nur noch etwa zu drei Viertel gefüllt“.

Grund sei, dass im Zuge der gestiegenen Kosten vor allem für Energie auch die Supermärkte immer genauer kalkulierten, so dass weniger Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehen, aussortiert und an „Brot und mehr“ gespendet würden. „Ich kann das verstehen, dass auch die Märkte genauer rechnen müssen, aber das trifft uns natürlich.“

Kolping zahlt jede Woche drauf

In Konsequenz buttert die Kolpingsfamilie nach Angaben Lappes wöchentlich rund 500 Euro hinzu, um Waren wie zum Beispiel Nudeln und Konserven hinzuzukaufen. Ein Mangel herrsche insbesondere an frischem Obst und Gemüse - entsprechend fehlen dann Vitamine in den Ausgabekörben. „Von ausgewogener Ernährung kann man in den Familien eigentlich nicht sprechen. es geht eher um das Satt werden“, verdeutlicht der Kolpinger die Situation.

Wilfried Lappe geht nicht davon aus, dass die Anzahl der Lebensmittelhilfe-Kunden mittelfristig abnimmt - im Gegenteil: „Die Energiekrise und die damit einhergehende Inflation werden dafür sorgen, dass es mehr Menschen werden, die Unterstützung benötigen.“ Um diese steigende Nachfrage dauerhaft bewältigen zu können, benötigen die 28 Ehrenamtlichen der Ausgabestelle im Herzen Hövelhofs Unterstützung: in Form von Geld- oder Lebensmittelspenden. Abgegeben werden können letztere montags und donnerstags jeweils zwischen 9 und 11 Uhr im „Warenkorb“ am Hövelmarktplatz.

Jeder Cent geht an Bedürftige

Zudem führt die Kolpingsfamilie derzeit wieder die Aktion „Plus-1“ in den Supermärkten der Lüning-Gruppe durch. Kunden werden gebeten, bei ihrem Einkauf ein oder beliebig viele Artikel doppelt einzukaufen - etwa Nudeln oder Kartoffeln - und diese direkt nach dem Bezahlen den Ehrenamtlichen vor Ort zu übergeben.

Über finanzielle Zuwendungen freut sich die Lebensmittelhilfe auf einem extra hierfür eingerichteten Konto: IBAN: DE85 4726 2703 7800 8571 01 bei der Volksbank Delbrück-Hövelhof, BIC: GENODEM1DLB, Stichwort: Brot & mehr. „Jede Spende kommt 1:1 den Bedürftigen zu Gute, da wir mit den Geldern keinen Verwaltungsapparat finanzieren“, versichert Wilfried Lappe. Und auch für Miete und Nebenkosten der Lebensmittelhilfe-Räumlichkeiten wird kein Euro abgezweigt. Diese Kosten übernehmen je zur Hälfte die Kirchengemeinde und die Gemeinde Hövelhof.