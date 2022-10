Leichtmatrosen feiern wilde Party in Hövelhof

Leichtmatrose versprechen eine tolle Party in der Halle des Getränkehandels Hüwelhans.

Die Veranstaltung wird in die große Halle des Hövelhofer Getränkehändlers Hubert Hüwelhans (Zieglerstraße) verlegt.

Vom ursprünglichen Soloprojekt des exzentrischen Sängers, Songwriters und Frontmanns Andreas Stitz zur eingeschworenen Band gewachsen, gelten Leichtmatrose heute als klarer Geheimtipp der Live-Szene. Neben Thomas Fest, bereits seit 2011 als Keyboarder, Komponist sowie Co-Gitarrist mit an Bord, ist seit 2018 auch der „Scooter“-Mitgründer und -Mastermind Rick J. Jordan als Produzent und Bassist fester Bestandteil der Formation. Vervollständigt wird das Team durch Tom Günzel am Schlagzeug, sowie den Gitarristen Stephan Sundrup.

„Leichtmatrose“ reflektieren dabei die Sehnsucht ihrer Fans nach echtem Songwriting - geformt durch das Leben und seine Brüche klingt immer ein Hauch von Weltschmerz und Zynismus durch die kraftvollen Texte von Sänger Andreas Stitz. Anfang Januar 2021 schwer an Covid erkrankt und mühsam wieder genesen, strotzt der Frontmann jetzt nur so vor Zuversicht: „2022 ist unser Jahr, wir haben so viel nachzuholen und jetzt kann uns nichts mehr stoppen.“

Einlass ist am 29. Oktober um 18.45 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen: Ingo's Naturkost in Hövelhof, Euronics Kersting Hövelhof, Geschäftsstelle Sennekult im Rathaus Hövelhof und Ticket Direct in Paderborn.