Let's dance im Hövelhofer Hotel Victoria

Bürgermeister Michael Berens und Wirtschaftsförderer Thomas Westhof haben sich die neuen Räumlichkeiten angesehen sowie Kooperationspartner und Profi-Tänzer Erich Klann kennengelernt.

„Bis zum vergangenen Jahr befand sich in unseren Räumlichkeiten ein klassisches Fitnessstudio. Jetzt haben wir unser Konzept umgestellt und großflächig saniert“, berichtete Nico Streblau, der mit seiner Frau Victoria Förster-Streblau das Hotel leitet. Drei großzügige Kursräume vermieten die Inhaber an Kooperationspartner. So können sie Interessenten ein vielfältiges Angebot bieten. „Die Kurse werden sehr gut angenommen“, sagte Aylin Schmidt, die selbst Workouts im MoonFit leitet. „Von entspannenden Sportarten wie Yoga bis hin zu Jumping Fitness ist für jeden etwas dabei.“ Auch Reha-Sport soll zukünftig möglich sein.

Ganz neu im Programm ist der Tanzunterricht für Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren. Das MoonFit startete im Mai 2022 seine Kooperation mit der Tanzschule Millennium aus Paderborn. „Wir möchten mit unserem Angebot Menschen zusammenbringen und ihnen Freude an Bewegung schenken“, sagte Erich Klann, Gründer der Tanzschule.

Aktuell finden in Hövelhof samstags drei Kurse mit jeweils 20 Kindern statt. Die „Tanzmäuse“ im Alter von drei bis fünf Jahren lernen auf spielerische Art und Weise, mit ihrem Körper umzugehen und sich zu kindgerechter Musik zu bewegen. Die Choreo-Kids im Alter von sechs bis acht Jahren und neun bis zehn Jahren lernen, zu altersgerechten populären Chart-Hits feste Schrittfolgen zu tanzen. „Die Kinder bereiten sich gemeinsam auf Auftritte vor und haben so ein Ziel vor Augen. Auf diese Weise lässt sich Leistung sehr gut mit Spaß verbinden“, betonte Klann.

Für den 21. Januar lädt die Tanzschule zu einem Familientag in das MoonFit ein. Unter dem Motto „Let Hövelhof dance“ bringt das Team alle Interessenten in Bewegung und stellt die Kursangebote vor. „Je nach Nachfrage möchten wir unser Angebot in der Zukunft erweitern“, machte Erich Klann deutlich. So seien etwa Hip-Hop-Kurse für Jugendliche oder Paartanz für Erwachsene denkbar. Mit der Location ist der Inhaber der Tanzschule bereits jetzt sehr zufrieden. „Die Kursräume gehören zu den besten, die ich bisher gesehen habe“, hob er beim Besuch des Bürgermeisters hervor.