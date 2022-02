Linde ersetzt gefällte Kastanie

Pflanzung an Hövelhofer Pfarrkirche

Der heimische Laubbaum wurde am Mittwoch an der Südseite der Kirche vor dem Glockenturm auf das östliche, rechtsliegende Rasenfeld gepflanzt. Dort steht er jetzt in der Nachbarschaft zu einer weiteren Sommer-Linde.

In dem Rasenfeld hat der Baum deutlich bessere Überlebenschancen als im eingefassten Bereich des Kirchplatzes. Das gut 28 Jahre alte Gehölz mit einem Stammumfang von rund 45 Zentimetern hat einen Wurzelballen von immerhin 1,30 Meter Durchmesser. „Für die Pflanzung des gut sieben Meter hohen Baums wurde der Boden vorab natürlich noch entsprechend mit Substrat aufgearbeitet. Wir haben den Baum auch mit einer Drainage versehen, so dass er bei Trockenheit entsprechend gegossen werden kann“, sagte Landschaftsgärtner Mario Offele vom Gartenbaubetrieb Senner-GaLa-Bau.

Die Sommer-Linde, deren Blätter etwas größer als die der verwandten Winter-Linde sind, ist ein recht robuster heimischer Laubbaum. Da die Sommer-Linde im Juni blüht und zu den wenigen echten Sommerblühern zählt, ist sie besonders wertvoll für Insekten. Sie liefert zwar ein geringes Pollen-, aber ein reiches Nektarangebot. Nicht zuletzt geht von den Blüten auch ein besonderer, süßer Duft aus.