Marion Fockel in Hövelhof verabschiedet

Während einer kleinen Feierstunde hat Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens die Reinigungskraft Marion Fockel in den Ruhestand verabschiedet. Die fast 70-Jährige kann auf 22 Dienstjahre bei der Gemeinde Hövelhof zurückblicken. Das Feuerwehrgerätehaus in Hövelhof ist ihr Arbeitsplatz und gleichzeitig ihr Zuhause.

Am 1. Januar 2000 trat Marion Fockel ihren Dienst bei der Gemeinde Hövelhof als Reinigungs- und Aufsichtskraft für das Feuerwehrgerätehaus an. Seit dem Jahr 1981 bewohnt sie eine Wohnung in dem Gebäude und beabsichtigt, auch in dem Neubau einzuziehen. Ihr verstorbener Ehemann Werner Fockel ist im Jahr 1969 der Freiwilligen Feuerwehr Hövelhof beigetreten und war unter anderem als Gerätewart zuständig. Auch ihr Schwiegersohn Peter Hils ist bei der Feuerwehr aktiv. Marion Fockel fühlt sich der Feuerwehr eng verbunden und engagiert sich in der Alters- und Ehrenabteilung. Seit dem 1. Juni 2018 ist sie bereits in Altersrente. Trotzdem arbeitete sie bis heute gerne als Reinigungskraft in dem Gerätehaus. Sie ist bekannt für ihre hilfsbereite, herzliche und aufgeschlossene Art – auch außerhalb ihrer Dienstzeit.

Bürgermeister Berens dankte Marion Fockel bei der Abschiedsfeier im Namen der Gemeindeverwaltung und der Freiwilligen Feuerwehr Hövelhof für ihre treuen Dienste und übergab einen Blumenstrauß. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte er ihr alles Gute.