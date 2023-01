Martin Bretschneider inszeniert Theaterstück in Hövelriege

Hövelhof-Hövelriege

Ein Mythos aus der Antike, kombiniert mit einer wahren Geschichte: Das ist die Rahmenhandlung des Stückes „A Mission For Sisyphos“, das am Samstag, 28. Januar, seine Premiere feiert. Schauspieler Martin Bretschneider, der unter anderem für seine Rollen in Film und Fernsehen bekannt ist, probt aktuell in seiner Heimat Hövelhof für ein Theaterstück. An den kommenden Wochenenden wird er im Sport- und Jugendclub Hövelriege (SJC) mit Aeham Ahmad und Atdhe Ramadani auf der Bühne stehen.