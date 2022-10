Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Hövelhof

Hövelhof

Zwei Autounfälle haben sich am Dienstagmorgen in Hövelhof ereignet. Dabei wurden mutmaßlich ein Fußgänger und ein Radfahrer verletzt. In einem Fall sucht die Polizei weiter nach dem jugendlichen Unfallopfer, wie die Kreispolizeibehörde Paderborn am Mittwoch bekannt gab.