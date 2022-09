Mit der Bummeltüte über den Rummelplatz in Hövelhof

Es ist zwar noch kein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, doch trotzdem können sich zum an diesem Freitag beginnenden Hövelmarkt in der Sennegemeinde 41 Familien über eine besondere Aktion freuen.

Mit der gemeinsamen Initiative des Verkehrsvereins Hövelhof und der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk Hövelhof unter dem Titel „Tat.Ort.Nikolaus“ erhalten 159 Personen, davon 87 Kinder, spezielle Kirmes-Bummeltüten. Diese beinhalten Gutscheine für die Karussells und Fahrgeschäfte sowie Getränke- und Verzehrbons für den Festplatz auf Stollmeiers Wiesen.

„Wir bedanken uns vor allem bei den beteiligten Schaustellern, die mit Sonderpreisen diese karitative Initiative ermöglichen. Auch der Kolpingsfamilie Hövelhof sind wir dankbar, die mit ihrer Einrichtung ‚Brot & mehr‘ bei der Organisation und Verteilung an die besonders bedürftigen Familien geholfen hat“, so Thomas Westhof, als Marketingleiter der Gemeinde Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Hövelhof.

Mit der Aktion „Tat.Ort.Nikolaus“ soll das Anliegen des heiligen Nikolaus ganz konkret in die heutige Zeit umgesetzt und dazu ermuntert werden, selbst aktiv zu werden und gute Taten zu vollbringen. Dadurch sollen Einzelpersonen, Gruppen, Schulklassen und sonstige Einrichtungen animiert werden, gemeinsam und kreativ Orte guter Taten zu schaffen.

Der Verkehrsverein Hövelhof und die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk nahmen die dauerhafte Aufstellung des Holz-Nikolauses im Schlossgarten im Jahr 2020 zum Anlass, sich dieser jährlichen Aktion konkret anzuschließen. Als erstes Hilfsprojekt wurde 2021 die Anschaffung einer Fahrradrikscha für das Caritas-Altenzentrum finanziell unterstützt. „Tat.Ort.Nikolaus“ ist Teil der bundesweiten Aktion „Weihnachtsmannfreie Zone“ des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Sie setzt sich seit 2002 dafür ein, den Heiligen Nikolaus als Freund der Kinder und Helfer von Menschen in Not wieder mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen. Seit 2009 unterstützt der Verkehrsverein aktiv diese Aktion.

Bezug zum „Nikolausmarkt“

Zielgerichtet wurde der damalige Weihnachtsmarkt ab 2010 auch offiziell unbenannt in „Nikolausmarkt“. Das Bonifatiuswerk und der Verkehrsverein stehen für das Original, und das sei der heilige Bischof Nikolaus von Myra (ca. 280 bis ca. 350 n. Chr.). Er verkörpere christliche Werte, die für die Gesellschaft grundlegende Bedeutung hätten wie Uneigennützigkeit, Nächstenliebe und selbstloses Handeln. Neben dieser Aktion profitieren auch insgesamt Familien beim besonderen Familientag, der seit vielen Jahren am Eröffnungsfreitag des Hövelmarktes angeboten wird.

Zwischen 14 und 18 Uhr bieten Schausteller auf dem gesamten Festgelände besondere Vergünstigungen an: viele Fahrgeschäfte etwa „Karussell 2 für 1“ (eine Fahrt bezahlen, zweimal fahren). „So wird der Geldbeutel geschont und der Spaß ist für alle noch größer“, so Angelika Schäfer, Geschäftsführerin des Verkehrsvereins. Teilnehmende Marktbetriebe sind an einem Familientag-Schild gut zu erkennen. Auch darüber hinaus wird für Kinder an verschiedensten Stellen viel geboten. Ebenfalls am Freitag kommt Puppenspielerin Dagmar Selje aus Bielefeld ins Festzelt. Sie präsentiert dort das Stück „Die drei Freunde“ nach der Vorlage von Helme Heine. Um 8.30 Uhr ist die Vorstellung für Grundschulkinder, um 10.15 Uhr für Kindergartenkinder.