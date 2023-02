Unterstützung für Therapeutisches Reiten in Hövelhof

Therapeutisches Reiten soll positive Auswirkungen auf motorische und kognitive Fähigkeiten haben. In Zusammenarbeit mit dem DRK bietet der Reitverein Hövelhof diese Therapiemöglichkeit an. Nun hat der Verein eine Spende der Mühlenkompanie erhalten.

Eine Summe von 900 Euro konnten Kassierer Dietmar Diwo und Kompaniechef Ulrich Ringkamp an den Leiter des Therapeutischen Reitens, Rene Pollmeier, übergeben. Der Betrag stammt aus dem Erlös eines Familiennachmittags der Mühlenkompanie in der Reithalle an der Buschriege.

Dass der Familiennachmittag in diesem Rahmen stattfinden konnte, hatte die Mühlenkompanie mehreren Unterstützern zu verdanken. Der Kompanievorstand bedankte sich bei Heinrich Kückmann vom Reitverein Hövelhof für die Bereitstellung der Reithalle und bei der Apothekerfamilie Manfred Kesselmeier für die Unterstützung der Veranstaltung sowie bei Hubert Thorwesten. Er habe dieses Ergebnis mit einer großzügigen Spende ermöglicht. Anja und Rolf Hölscher und die Holzhandlung Mohr aus Ostenland unterstützten das Therapeutische Reiten ebenfalls, das vom DRK und dem Reitverein Hövelhof angeboten wird.

Laut einer Pressemitteilung der Mühlenkompanie sei es allen Beteiligten wichtig, dass Therapie-Angebot sicherzustellen. Für Menschen mit Handicap biete das Therapeutische Reiten vielfältige Erfahrungen im motorischen, emotionalen und kognitiven Bereichen. Diese würden den Betroffenen helfen mit seelischen und körperlichen Herausforderungen besser zurechtzukommen.