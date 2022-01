„Mut gemacht, nach vorne zu schauen“

Schon kurz nach den schrecklichen Bildern aus den Hochwasserregionen waren sich im Juli 2021 die Hövelhofer Schützen einig, dass hier Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen notwendig ist. In einem eigenen Spendenaufruf sind ein Geldbetrag in Höhe von 37.200 Euro sowie zwei Heizungsanlagen als Sachspende zusammengetragen worden.

Hövelhofer helfen in Eschweiler – Spende: 37.200 Euro und zwei Heizungsanlagen

Markus Vonderheide , der gemeinsam mit seinem Vater Matthias vor Ort im Einsatz war, hat die neue Heizung in Eschweiler installiert.

Mittlerweile ist die Spendenaktion der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft für Betroffene in Eschweiler beendet worden.

Für die Unterstützung, Hilfe, die Solidarität und Nächstenliebe haben die Hövelhofer Schützen ein Dankesschreiben der Stadt Eschweiler bekommen, und zwar „im Namen der gesamten Bevölkerung“.

Eine der beiden Heizungsanlagen ist mit Unterstützung der Firma Blome & Vonderheide aus Hövelhof auch direkt in einer Hausmeisterwohnung wieder installiert worden. Der Hausmeister musste mit seiner hochschwangeren Frau in der Flutnacht das Haus verlassen und alles zurücklassen.

Eine weitere gespendete Heizungsanlage ist als reine Sachspende in Eschweiler abgegeben worden.

Der gesamte Spendenbetrag war in zwei Teilbeträgen an die Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler, Nadine Leonhardt, übergeben worden. „Sie können versichert sein, dass das mit Ihrem Engagement gesammelte Spendenaufkommen wirklich zu 100 Prozent den Betroffenen zu Gute gekommen ist und diesen in einer für sie sehr schwierigen Situation Mut gemacht hat, nach vorne zu schauen“, schrieb Bürgermeisterin Leonhardt.