Mutmaßliches Diebesduo in Hövelhof festgenommen

Hövelhof

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag mehrere Diebstähle in Hövelhof begangen zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die aus Siegen und Olpe stammenden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren kamen zunächst zur Personalienfeststellung zur Wache nach Paderborn. Gegen den 21-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Er kam ins Polizeigewahrsam und soll am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.