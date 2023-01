Hövelhof setzt auf klimafreundliche Nahwärme

Hövelhof

Das Baugebiet Portemeiers Kreuz in Hövelhof befindet sich in der finalen Planungsphase. In seiner Sitzung am Donnerstag, 26. Januar, berät der Bau- und Umweltausschuss über eine Anbindung des Baugebietes an die lokale Nahwärmeversorgung. Damit könnten künftige Eigentümer kostengünstig, versorgungssicher und CO2-neutral heizen.