Sennekult Hövelhof setzt auf die Jugend

Daher sind auch einige neue Veranstaltungen im Programm für die erste Jahreshälfte 2023, die besonders die Jugendlichen ansprechen sollen. So etwa die „Senne Beats“, ein Open-Air-Festival an Schlotmanns See, das für Samstag, 12. August, geplant ist. Hier werden regionale DJ-Größen auftreten. Ebenfalls neu im Programm ist das Street Food Festival, das der Sennekult in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein veranstaltet. Vom 12. bis 14. Mai werden kulinarische Spezialitäten auf dem Hövelmarktplatz angeboten. Am Samstag, 1. April, steigt die erste Hövelhofer Comedy-Nacht in der Aula der Krollbachschule. Dazu hat Tobias Rentzsch vier Comedians eingeladen.

