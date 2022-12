Neues Buch mit Hövelhofer Kindergeschichten

Beim Nikolausmarkt präsentierten Thekla Tepper, Reinhold Schier und Bürgermeister Michael Berens ihr Werk auf der Festbühne. Interessenten konnten das Kinderbuch anschließend gegen eine freiwillige Geldspende mitnehmen und ihren Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten. Weitere Exemplare sind, solange der Vorrat reicht, im Hövelhofer Rathaus erhältlich.

Eigentlich wollte Reinhold Schier in der Kindertageseinrichtung Bentlakestraße nur eine Geschichte vorlesen. Weil er keine passende Lektüre gefunden hatte, schrieb er prompt eine eigene Geschichte. Nach und nach hat der ehemalige Leiter der VHS weitere Geschichten verfasst und begeisterte damit das Team der Kindertageseinrichtung. So kam der Kontakt zu der stellvertretenden Kita-Leiterin Thekla Tepper zustande, die die Geschichten mit ihren Zeichnungen zum Leben erweckte.

Reinhold Schier ist es schon seit Langem ein Anliegen, die plattdeutsche Sprache zu erhalten. „Leider stirbt das Plattdeutsche immer mehr aus. Mein Vater hat seinerzeit die Sprache unterrichtet. Heute werden diese Angebote immer weniger, und es gibt in unserer Region leider auch keinerlei Tondokumente“, berichtet der Autor. Mit einer plattdeutschen Übersetzung und einem digitalen Hörbuch wollte er die niederdeutsche Sprache für die Kinder greifbar machen.

Schnell konnte er Michael Berens von seiner Idee überzeugen. Der Bürgermeister teilt das Interesse an der plattdeutschen Sprache mit dem Autor, denn er trägt mit seiner Band „Siene Puttkers“ plattdeutsche Lieder vor. Michael Berens übersetzte die Geschichten und sprach die niederdeutschen Hörtexte ein, während Reinhold Schier das Einsprechen der hochdeutschen Variante übernahm.

„Bereicherung für die junge Generation in unserer Gemeinde“

Aus der ursprünglichen Idee eines einzelnen Exemplars für die Hövelhofer Kita sind schließlich 500 Stück für die Öffentlichkeit geworden. „Nie hätte ich damit gerechnet, ein richtiges gebundenes Buch in den Händen zu halten“, freut sich Reinhold Schier. In seinem Werk erzählt er die Geschichten von Paul, dem Blaumeisenmann, den Hüte-Hündinnen Ari und Bonny und anderen Lebewesen, die in markanten Orten in der Sennegemeinde ihr Zuhause haben.

Die Orte aus dem Buch – das Hövelhofer Jagdschloss, die Senne oder den Krollbach – können die Kinder selbst erkunden. „Das macht die Geschichten besonders spannend“, meint Reinhold Schier. „Das Buch ist eine Bereicherung für die junge Generation in unserer Gemeinde“, ist sich Michael Berens sicher. „Die Geschichten sind sehr kurzweilig geschrieben, und die ausgesprochen schönen Zeichnungen ergänzen den Text ideal“, sagt der Bürgermeister.

Die Druckkosten für das Buch übernahmen die Sparkasse Paderborn-Detmold, der Sennekult Hövelhof sowie Hubert Böddeker. „Für die Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, sagt Reinhold Schier. „Über zusätzliche Spenden von interessierten Bürgerinnen und Bürger freuen wir uns sehr. Wir möchten weiteren Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und würden sehr gerne einen Nachdruck finanzieren.“

Interessierte können auch eine digitale Version des Buches unter www.hoevelhof.de/de/kindergeschichten herunterladen. Hier sind auch die Hörtexte zu den Bilderbuch-Geschichten zu finden.