Die ersten beiden Begegnungsevents, hauptsächlich organisiert vom Verein Sennekult zugunsten der Aktion „Hövelhof hilft!“, lockten bereits mehrere hundert Besucher aus Hövelhof und Umgebung in den Schlossgarten. Angespornt durch die gute Resonanz und weil die Hilfe nicht eingestellt werden soll, haben die Organisatoren jetzt bereits zum 3. Begegnungsevent eingeladen. Schauplatz am Sonntag, 3. April, ist wieder der Schlossgarten, diesmal von 11 bis ungefähr 16.30 Uhr.

Ukraine-Hilfe: 3. Hövelhofer Begegnungstag am 3. April im Schlossgarten – Essen, Getränke, Musik, Gespräche

Versprechen bei freiem Eintritt einen angenehmen Tag beim Begegnungsevent am Sonntag im Schlossgarten (von links): Christian Bökamp (Sennecult und Hövelhof hilft!), Musiker Uwe Schiermeyer, Simone Strate (Privat-Brauerei Strate Detmold), Patrizio Mancini, Giovanni Mancini, Luigi Mancini (alle Pizzeria Giovanni, Hövelhof) sowie Marcel Arp (AGN Hövelhof). Der Reinerlös der gesamten Veranstaltung wird der Aktion „Hövelhof hilft!“ zur Verfügung gestellt.

Vor dem Jagdschloss gaben jetzt bei einem Pressegespräch Vertreter aus der Gastronomie, vom Verein Sennekult und vom Orga-Team „Hövelhof hilft!“ Einzelheiten bekannt.

Es werden wieder Bierzeltgarnituren und Stehtische aufgebaut, es gibt Leckeres zu essen und zu trinken sowie Livemusik. „Es wird kein Konzert geben, wir denken eher an eine musikalische Untermalung querbeet in einer angenehmen Lautstärke, so dass man sich völlig problemlos unterhalten kann“, berichtet einer der Musikanten, Uwe Schiermeyer aus Hövelhof.

Er spielt mit seinen Musikerkollegen, die allesamt einen Hövelhof-Bezug haben und sich vor zwei Jahren den kuriosen Gruppennamen „Kombinat Schneedruck“ gegeben haben. Was es damit auf sich hat, erklärt Schiermeyer so: „2020 hat es in Hövelhof eine Veranstaltung ‘30 Jahre Deutsche Einheit‘ gegeben. Unsere Musikerclique hat sich da getroffen. Wir alle treiben gern Wintersport – daher rührt der Begriff Schneedruck, und Kombinat ist eben ein typisches Relikt aus der ehemaligen DDR.“

Unterstützt werden die Organisatoren wieder aus der heimischen Wirtschaft (Sponsoren), die Feuerwehr hilft ebenso mit wie die Gemeindeverwaltung und die AGN (Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Hövelhof e.V.), die bekannte Pizzeria Giovanni kümmert sich um italienische Speisen, die Firma Schmitz & Fecke um Deftiges vom Grill und mehr. „Wir werden Menschen, die in den vergangenen Wochen und Tagen aus der Ukraine zu uns nach Hövelhof gekommen sind, zu dieser Begegnung einladen. Sie bekommen Gutscheine, wir organisieren außerdem Dolmetscher und hoffen, dass es zu Gesprächen kommt. Es wird eine gute Gelegenheit sein, den Menschen aus der Ukraine zu zeigen, dass sie Hilfe bekommen. Vielleicht ergeben sich ja sogar erste Kontakte zu unseren Vereinen und was Hövelhof sonst alles zu bieten hat“, erläutert Christian Bökamp (Sennecult; Hövelhof hilft!).

Generell soll es für alle, die zu dieser Begegnung kommen, eine Möglichkeit sein, mal ein paar Stunden ohne Stress zu genießen.