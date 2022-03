Open Air mit Rockclassics im Hövelhofer Schlossgarten

Gute Mucke auf die Ohren gibt‘s am Samstag, 23. April, in Hövelhof beim „Open Air im Schlossgarten“. Am Maibaum- und Radelfest-Wochenende treten unter freiem Himmel und im angenehmen Umfeld des fürstbischöflichen Jagdschlosses in der Ortsmitte zwei Bands auf: Den Auftakt machen ab 19 Uhr die Hövelhofer Lokalmatadoren der „Royal Stage Army“ als Vorband, anschließend übernimmt als Hauptact die Band „HEROcks“ das musikalische Kommando.

Hoffen beim Open Air im Schlossgarten am 23. April auf gutes Wetter, viele Besucher und auf einen guten Erlös für die Aktion „Hövelhof hilft“ (v.l.): Anja Berens, Manuel Hahn (HEROcks), Erik Schiermeyer (Royal Stage Army) und Christian Bökamp.

„Das Publikum kann sich somit wieder auf ein Event freuen, das mit zwei Top-Bands, einer begeisternden Lichtshow und sattem Sound aufwartet“, freut sich Christian Bökamp, Geschäftsführer des Hövelhofer Vereins „Sennekult“, auf diesen Abend.

„HEROcks“ kommt mit einer sehr bekannten Sängerin nach Hövelhof: „Wir arbeiten mit Sängerin Jini Meyer zusammen. Sie war Frontfrau der Band Luxuslärm und arbeitet nach Auflösung der Gruppe als Solosängerin und eben als Sängerin in Bands“, freut sich HEROcks-Sänger Manuel Hahn über die prominente Powerfrau in der Band.

Beide Bands spielen am Open-Air-Abend in Hövelhof Rockklassiker der vergangenen vier Jahrzehnte. „Unsere Coverversionen haben aber ein zeitgemäßes Soundgewand“, berichtet Manuel Hahn, der als Solokünstler („Hahn“) schon in ZDF-Shows, unter anderem im Fernsehgarten, aufgetreten ist.

Eintritt wird am 23. April in Hövelhof nicht verlangt. „Am Eingang bitten wir aber um eine freiwillige Spende, die der Verein Sennekult als Konzertveranstalter und Mitinitiator der aktuellen Aktion ‚Hövelhof hilft‘ der Ukraine-Unterstützung zukommen lassen wird“, so Christian Bökamp. Anja Berens, 2. Vorsitzende von Sennekult e.V., rechnet mit etwa 600 bis 1000 Besuchern – und auf einen guten Erlös für die humanitäre Hilfe.