Osterfeuer müssen beim Bürgeramt Hövelhof angemeldet werden

Rund um die Osterfeiertage entzünden traditionell viele Vereine und Institutionen in der Gemeinde Hövelhof ein Brauchtumsfeuer. Zwischen dem 1. und 28. März müssen diese beim Bürgeramt der Sennegemeinde angezeigt werden. Bei der Durchführung sind einige Vorschriften zu beachten.

Zuschauer filmen ein Osterfeuer, welches in vielen Städten und Gemeinden Tradition ist. Die Gemeinde Hövelhof weist jedoch daraufhin, dass dieses angemeldet werden muss.

Eine Anzeige der Osterfeuer kann sowohl telefonisch unter 05257/5009-105 bei Justin Linnartz oder unter 05257/5009-203 bei Peter Schlotmann als auch per E-Mail an [email protected] vorgenommen werden. Angegeben werden müssen Name und Anschrift der verantwortlichen Personen, die das Brauchtumsfeuer durchführen möchten, das Alter der verantwortlichen Personen, die das Feuer beaufsichtigen und die Beschreibung des Veranstaltungsortes.

Außerdem müssen Angaben zur Gesamtfläche und zur Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichteten Pflanzenmaterials, zu getroffenen Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr (z.B. Feuerlöscher, Handy für Notruf) und zur Entfernung des Brauchtumsfeuers zu baulichen Anlagen und zu öffentlichen Verkehrsanlagen gemacht werden.

Die Feuerstelle darf erst kurz vor dem Anzünden aufgeschichtet werden, um Tiere vor dem Verbrennen zu schützen. Das Brauchtumsfeuer muss ständig von zwei Personen – davon mindestens eine volljährig – beaufsichtigt werden. Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst dann verlassen, wenn Feuer und Glut vollständig erloschen sind. Bei starkem Wind darf das Feuer nicht angezündet werden und bei aufkommendem starken Wind ist es unverzüglich zu löschen.

Das Feuer muss mindestens 200 Meter in bebauten Ortsteilen, 100 Meter von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und 300 Meter von Bundesautobahnen entfernt sein. Zudem ist ein Abstand von 25 Metern zu sonstigen baulichen Anlagen, 50 Meter zu öffentlichen Verkehrsflächen und zehn Meter zu befestigten Wirtschaftswegen eingehalten werden.

Es dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von behandeltem Holz wie Paletten oder Schalbrettern und sonstigen Abfällen ist untersagt. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle und Mineralölprodukte, dürfen weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers genutzt werden. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Osterfeuer nicht dazu gedacht sind, Abfälle zu beseitigen. Die Abgabe von Grünabfällen ist beim Bauhof der Gemeinde sowie beim Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in Paderborn möglich