Ralf Mersch ist neuer Schützenoberst in Hövelhof

Drei Obristen, drei Generationen: Der Wechsel an der Spitze einer so großen Bruderschaft ist immer auch eine Art Zeitenwechsel. So war es schon 2004 beim Wechsel von Hubert Theismann (Ehrenoberst, rechts) zu Hubert Bonke (links), dem neuen Ehrenoberst, der sein Amt nun an seinen Nachfolger Ralf Mersch (Mitte) weitergab und ihm alles Gute wünschte.

In seine Amtszeit fallen unter anderem zwei herausragende Ereignisse: 2008/09 Bau des Schützen- und Bürgerhauses (insgesamt 3500 qm) sowie im September 2009 die Ausrichtung des Bundesfestes des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften.

Erste Amtshandlung des Amtsnachfolgers Ralf Mersch war jetzt unter donnerndem Applaus der Versammlung die Ernennung von Hubert Bonke zum Ehrenoberst. Mersch sagte: „Lieber Hubert, nach 18 Jahren als unser Oberst hast du dich entschieden, dich nicht wieder zur Wahl zu stellen. Ich möchte mich persönlich, aber auch im Namen aller Vorstandskollegen, aller Schützenbrüder, aller Jungschützen, aller Fahnenschwenkerinnen und Fahnenschwenker und aller Musikerinnen und Musiker bei dir bedanken. Du hast so viel Zeit und Arbeit in diesen Posten und in ‚deine‘ Schützenbruderschaft Hövelhof gesteckt – das kann man alles gar nicht wieder gutmachen. Du hattest immer für alle ein offenes Ohr und warst immer ansprechbar für die kleinen und die großen Sorgen und Gedanken, die jeder von uns hatte. Als Dank und als Anerkennung deiner beispiellosen Leistungen in den vergangenen 18 Jahren als unser Oberst ernenne ich dich mit sofortiger Wirkung zum Ehrenoberst der St.-Hubertus- Schützenbruderschaft.“

Fast nichts zu berichten

Zu Beginn der Versammlung – im Anschluss an einem geistlichen Impuls von Präses Jörg Plümper und einem gemeinsamen Mittagessen – hatte Hubert Bonke die etwa 220 anwesenden Mitglieder zur Generalversammlung willkommen geheißen. Sein Jahresbericht fiel kurz aus. Zum einen, weil die letzte Generalversammlung erst im August 2021 stattfand, zum anderen, weil es seitdem fast nichts zu berichten gab.

Bonke nutzte diesen Tagesordnungspunkt, um einen Rückblick auf seine vergangene Zeit als Oberst und auch als „normaler“ Schütze zu geben. Schon vor genau 30 Jahren, im Jahr 1992, war er König der Bruderschaft und mit seiner Frau Petra der oberste Repräsentant. Von 1994 bis 2001 war er stellvertretender Kompaniechef der Klausheider Kompanie, im Jahr 2001 wurde er zum Oberstleutnant gewählt, im Jahr 2004 zum Schützenoberst und Brudermeister der Hövelhofer Schützen gewählt.

Bürgermeister und Schützenbruder Michael Berens sprach Hubert Bonke ein großes Dankeschön aus und überreichte ihm als Präsent eine große Metall-Silhouette der Gemeinde Hövelhof.

Nur zwei Gegenstimmen

Die Jahresrechnung trug Schatzmeister Andreas Joachim vor. Er wies auf eine gute Kassenlage hin, erwähnte aber auch eine Ungewissheit im Hinblick auf das Vogelschießen und Schützenfest in diesem Jahr. „Niemand kann voraussagen, wie das Fest nach zwei Jahren Stillstand bei der Bevölkerung und bei den Gästen angenommen wird und ob die Besucherzahlen so wie vor der Pandemie sein werden“, so Joachim.

Unter der Wahlleitung von Jörg Plümper wurde die Neuwahl des Obersts durchgeführt. Auf die Frage, ob es noch andere Vorschläge als Ralf Mersch gibt, kam aus der Versammlung eine Meldung, dass auch Achim Hofferberth ein geeigneter Kandidat sei. Dieser stellte sich aber auf Nachfrage nicht zur Wahl. Ein Antrag auf geheime Wahl wurde von der Versammlung nicht angenommen und so wurde per Handzeichen abgestimmt. Bei lediglich zwei Gegenstimmen wurde Ralf Mersch zum neuen Oberst gewählt.

Zahlreiche Wahlen

Bei der Wahl zum 2. Brudermeister und Oberstleutnant stellte sich Ingo Buschmeier erneut für drei weitere Jahre zur Wahl und erhielt bei einer Gegenstimme alle anderen möglichen Stimmen. Schriftführer Ralf Westerdiek sowie 1. Schatzmeister Andreas Joachim wurden mit einstimmigen Ergebnissen in ihrem Amt bestätigt. In krankheitsbedingter Abwesenheit wurde Norbert Hahne als 2. Bataillons-Schatzmeister ebenfalls wiedergewählt. „Wiederwahl“ hieß es auch für die Platzmeister Günther Rodehutscord und Michael Greitens.

Oberst Mersch gab die von den Kompanien und Abteilungen gewählten Mitglieder des Bataillonsvorstandes bekannt. Dies sind: Vorsitzender der Schießsportabteilung: Achim Hofferberth; Kompaniechef der Dorfkompanie: Ralf Meiwes; Kompaniechef der Klausheider Kompanie: Sven Antpöhler; Kompaniechef der Hövelrieger Kompanie: Sven Rübbelke; Kompaniechef der Hövelsenner Kompanie: Benno Bröckling; Kompaniechef der Mühlenkompanie: Ulrich Ringkamp; Jungschützenmeister (neu) Daniel Schiermeyer; Fähnrich: Burkhard Meiwes. Weitere Ämter bekleiden: die Bataillonsfahnenoffiziere Peter Brinkmann und Josef Kückmann; die Reiteradjutanten (Leitung: Frank Bröckling) Christian Bauer, Robin Komorowski, Jan Raum und Christof Vonderheide.