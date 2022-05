Ralf Wiethoff spendet der Sennegemeinde Hövelhof Bäume

Der Hövelhofer Ralf Wiethoff hat der Sennegemeinde drei Bäume gespendet. Mit Unterstützung von Manfred Rodehutscord hat er zu Spaten und Schubkarre gegriffen, eine Sommer- und eine Winterlinde sowie eine Blutbuche an der Junkernallee gepflanzt.

Erinnerung an etwas, das bleibt

Freuen sich über den aufgewerteten Bereich an den Mühlsteinen (von links): Ralf Wiethoff, Manfred Rodehutscord und Bürgermeister Michael Berens

Mit seiner Baumspende will Ralf Wiethoff etwas Bleibendes und eine schöne Erinnerung schaffen. „Gerade in diesen besonderen Zeiten ist ein Symbol des Wachstums und der Beständigkeit sehr wertvoll“, sagt Wiethoff. Überdies bieten die Bäume einen Lebensraum für Tiere und tragen zum Klimaschutz bei – eine Herzensangelegenheit des Hövelhofers.

Die heutige Junkernallee diente bereits im 18. Jahrhundert als Verbindungsstrecke zwischen Hövelhof und Riege. Eine lange Zeit nutzten die Bürgerinnen und Bürger eine parallele Wegeführung, um die Ems zu überqueren und den Nachbarort aufzusuchen. Von 2010 bis 2018 war die Verbindung nach einem Brückenabriss des Eigentümers unterbrochen. Die Sennegemeinde Hövelhof hat daraufhin den ursprünglichen Wegeverlauf wiederhergestellt und eine neue Brücke errichten lassen.

In unmittelbarer Nähe der neuen Brücke befand sich bis 1923 die Öl- und Sägemühle des Vollmeierhofes Bredemeier. Die an diesem Platz aufgestellten Mühlsteine des Hövelhofer Bildhauermeister Ernst Dunschen sind ein Symbol für den damaligen Mühlenbetrieb. An diesem geschichtsträchtigen Ort haben Ralf Wiethoff und Manfred Rodehutscord die drei Bäume gepflanzt.

Bürgermeister Michael Berens freut sich sehr über das bürgerschaftliche Engagement: „Manfred Rodehutscord und Ralf Wiethoff haben mit den Baumpflanzungen zur Aufenthaltsqualität an der schönen Junkernallee beigetragen. Direkt an den Sitzbänken gelegen, spenden die Bäume an warmen Tagen Schatten und laden die vielen entlangkommenden Fußgänger und Radfahrer zum Verweilen ein.“