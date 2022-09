Reiter-Staffel präsentiert in Espeln eine neue Quadrille

„Anna-Lena Wecker hat sich hier selbst übertroffen und all ihre Erfahrung eingebracht“, ist auch der Vorsitzende und Trainer der Reitgruppe, Edwin Krukenmeyer, von der neuen Quadrille begeistert.

Seit Anfang August trifft sich die Gruppe zwei Mal in der Woche zum Training. „Die Stimmung ist prima, und alle Reiterinnen und Reiter sind mit höchster Konzentration bei der Sache. Die neue Kür mit neuen Figuren und neuen Abläufen ist für alle eine Herausforderung, der sich aber alle mit viel guter Laune stellen“, betont Edwin Krukenmeyer. Und so spulen die Mitglieder der Reitergruppe je zwei etwa 15-minütige Trainingsdurchgänge pro Abend ab.

„Zunächst mussten sich die Pferde wieder aneinander gewöhnen, und für die neue Laufwege müssen alle umdenken. Das bedeutet viel Arbeit und Disziplin“, so Krukenmeyer, der sich über einen inzwischen sehr großen Pool an Interessenten freuen kann. Nach Babypause sind einige Amazonen in die Gruppe zurückgekehrt. Bei allen Teilnehmern sei die Vorfreude auf das neue Gewand der Quadrille groß, und auch die Reiterinnen und Reiter sind auf Sonntag gespannt, wenn im Anschluss an den Erntezug die Reitergruppe gegen 16 Uhr die neue reiterische Herausforderung auf dem Festplatz neben dem Bürgerhaus präsentiert.