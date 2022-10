Reiter verkaufen in Hövelhof Lose für guten Zweck

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Arbeitsgemeinschaft der Reit- und Fahrvereine Süd-Ost-Westfalen, kurz SOW, stehen am Wochenende beim RV Hövelhof ganz besondere SOW-Meisterschaften der Reiter auf dem Programm. Während des Herbstturniers der Hövelhofer Reitergemeinschaft werden nicht nur die Meisterschaften im Dressur- und Springreiten ausgetragen. Geplant ist auch eine Feierstunde, zu der alle Reitsport- und Pferdefreunde am Sonntag, 23. Oktober, willkommen sind.

Dabei wird nicht nur das SOW-Jubiläum gefeiert. Auch für den guten Zweck setzten sich die Reiter ein. Während des Reitturniers werden Lose verkauft, deren Erlös vollständig für das Reiten mit Handicap gestiftet wird. Reiter mit Handicap werden seit Jahrzehnten beim RV Hövelhof gefördert und sollen durch das SOW-Jubiläum einen besonderen Beitrag erhalten. Für alle Loskäufer stehen dabei attraktive Preise wie eine Reise oder VIP-Karten für ein Fußballspiel des SC Paderborn in Aussicht. Bereits auf dem Oktoberfest beim Hövelmarkt haben zahlreiche Besucher Lose erworben und können damit am Sonntag in die Hövelhofer Reithalle kommen, um die Verlosung zu verfolgen.

Zum Jubiläum wurde außerdem eigens ein kleiner Pin aufgelegt, dessen Verkaufserlös ebenfalls für Reiter mit Handicap gestiftet wird. Er kostet drei Euro. Wer zwei Lose für zehn Euro erwirbt, erhält den Jubiläums-Pin kostenfrei.

Neben der Verlosung während der Feierstunde, die am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr beginnt, gibt es für die Besucher ein umfangreiches Showprogramm, das unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Linnemann steht. Musikalisch begleitet wird die Feierstunde von der Bundesschützen-Blaskapelle Hövelriege unter der Leitung von Andreas Wecker. Sowohl „Der Kaiser“, Heinrich Wilhelm Johannsmann, als auch Olympiasieger Hubertus Schmidt werden Einblicke in die Trainingsarbeit mit Dressur- und Springpferden geben. Alle SOW-Meister der unterschiedlichen Disziplinen des Jahres 2022 werden zur großen Meisterehrung erwartet. Alle Besucher der Veranstaltung lädt die Arbeitsgemeinschaft SOW zu einem gemeinsamen Umtrunk ein.