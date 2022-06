Roter Teppich für die Absolventen der Hövelhofer Krollbachschule

38 Schülerinnen und Schülern der Hövelhofer Krollbachschule haben nach dem obligatorischen Gang über den roten Teppich ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Schulleiter Michael Stolpmann hat die Zeugnisse zusammen mit den Klassenleitungen Susanne Gaertner und Heinz-Dieter Völker (Klasse 10B), Michael Held und Christian Prior (Klasse 10AP) sowie Gitta Mollemeier und Marc Renner (Klasse 10A) in der Aula überreicht.

Im Anschluss an die Zeugnisübergabe kamen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern und Lehrerinnen und Lehrern zum gemeinsamen feierlichen Abschluss auf dem Schulhof zusammen.

Das gemütliche Beisammensein, bei wunderschönem Wetter, mit erfrischenden Getränken und leckeren Kleinigkeiten, wurde durch unterhaltsame Reden und Musikbeiträge begleitet. Die erstmalige Verleihung des Preises „Krollbach-Mobil“ an zwei Schüler aus der 10B rundete den besonderen Tag ab. Die Krollbachschule freut sich besonders, dass auch in diesem Jahr viele Schülerinnen und Schüler, insbesondere aus der Praktikumsklasse, eine betriebliche Ausbildung beginnen. Ein weiterer Teil der Absolventen setzt die schulische Karriere in den Berufskollegs und der gymnasialen Oberstufe fort. Die Krollbachschule wünscht allen Schülerinnen und Schülern alles Gute, viel Erfolg auf ihren Wegen und freut sich auf ein Wiedersehen bei künftigen öffentlichen Veranstaltungen.

Die Abschlussklasse 10A Foto: Gemeinde Hövelhof

Klasse 10A (Klassenlehrer Gitta Mollemeier und Marc Renner): Lara Bergold, Silvio Cakir, Fynn Ewers, Nikita Friesen, Kevin Gamm, Malin Gerkens, Sara Ibrahimi, Tobias Kurte, Stella-Marie Miks, Zuzanna Niemier, Kira Plaßhenrich, Vadim Poljuch, Maurice Reithe, Nils Richter, Janik Schröder, Maximilian Spieker, Sven Wulf.

Klasse 10AP (Klassenlehrer Michael Held): Ashlay Arif, Kelly Sue Fast, Jason-Jerome Gärtner, Norman Hantke, Kaan Köse, Valeria Krekker, Leon Münsterteicher, Muhammed Öge, Larissa Pöhler.

Klasse 10B (Klassenlehrer Susanne Gaertner und Heinz-Dieter Völker): Dewitt Anufriev, Sergej Anufriev, Annabel Berenbrinker, Julia Borowski, Jurij Brestel, Jason Fischbach, Magdalena Juralowicz, Kristina Metzler, Julian Ritter, Sebastian Socha, Timo Strathaus, Edith Wall.