Letzter Arbeitstag von Salvator-Kolleg-Leiter Klaus Kruse in Hövelhof

Nach 33 Jahren ist für den Leiter des Salvator-Kollegs in Hövelhof, Klaus Kruse, an diesem Freitag der letzte Arbeitstag vor der Pensionierung. Der 62-Jährige hatte die Einrichtung 1990 als pädagogischer Leiter und ab 2004 als Einrichtungsleiter übernommen und steckt hinter vielen Reformen, die die Einrichtung zu dem gemacht hat, was sie heute ist.

Der 62-Jährige hat in den 33 Jahren in der Einrichtung viel bewegt

Klaus Kruse hat am Freitag seinen letzten Tag als Einrichtungsleiter im Salvator-Kolleg in Hövelhof. Der Hochseilgarten im Hintergrund ist Teil der Erlebnispädagogik, die Kruse am Standort etabliert hat.

Dass Klaus Kruse irgendwann in der sozialen Branche arbeiten würde, zeichnete sich schon in jungen Jahren ab. Mit 17 Jahren übernahm er als Pfarrjugendleiter Verantwortung für die Jugendarbeit. „Mein Ziel war es, Randgruppen und die Ausgegrenzten zu integrieren.“ Seine Projekte richteten sich an Kriminelle, Drogenabhängige, Schulverweigerer und Jugendliche mit Alkoholproblemen. Ein Novum in den 70er-Jahren.