Salvator-Kolleg Hövelhof hat neuen Leiter

Klaus Kruse in den Ruhestand verabschiedet – Nachfolger ist Martin Konz

Hövelhof

33 Jahre hat Klaus Kruse das Salvator-Kolleg in Hövelhof geleitet und in dieser Zeit viel bewegt. Weggefährten, Gäste und die Bewohner der Einrichtung haben ihn am Freitag (23. Februar) verabschiedet. Sein Nachfolger ist sein Stellvertreter und enger Vertrauter und Martin Konz.