Scheibe eingeschlagen: Diebe brechen in Hövelhofer Haus ein

Bislang unbekannte Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus an der Kolpingstraße eingedrungen. Sie schlugen dazu laut Polizei eine Terrassentürscheibe ein.

Der Einbruch geschah den Angaben zufolge in der Zeit von Montag, 13 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr.

Die Täter durchsuchten in den Räumen Schränke und andere Behältnisse. Vermutlich mit Schmuck flüchteten sie wieder vom Tatort.

Die Polizei sucht Zeugen „Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kolpingstraße oder in der Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu diesem Einbruch machen?“ Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.