Schlossachse: Keine Bauempfehlung in Hövelhof

Hövelhof

Bei einer möglichen Bebauung im Bereich der Schlossachse in Hövelhof ist der nächste Schritt im Rahmen des festgelegten Verfahrens erfolgt. In einer nicht-öffentlichen Sitzung am Samstag, 15. Oktober, haben drei Architekten ihre entworfenen Konzepte für eine Bebauung vorgestellt.