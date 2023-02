Weiteres Schwimmlernangebot für Kinder aus Hövelhof

Im Gartenhallenbad Schloß Holte-Stukenbrock findet erneut ein Schwimmlern-Kursus für Hövelhofer Kinder statt. Der Sportverein SSC 90 Schloß Holte-Stukenbrock nimmt als Organisator am Dienstag, 21. Februar, ab 17 Uhr Anmeldungen entgegen.

Anmeldung für Kursus in Nachbarstadt ab 21. Februar

In der Nachbarstadt wird für Kinder aus Hövelhof nun ein Kursus zum Schwimmenlernen geschaffen..

Der Lehrgang beginnt am Montag, 13. März, und findet jeweils am Montag und Mittwoch in der Zeit von 15.15 bis 16 Uhr statt. Letzter Kurstermin ist Mittwoch, 17. Mai. Die Teilnahmegebühr beträgt 95 Euro für 15 Übungseinheiten. Hinzu kommt der Eintritt ins Hallenbad, wobei Kinder im Alter von unter vier Jahren frei sind. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder 2,10 Euro. Familienkarten kosten 7 Euro für drei Personen und pro Zusatzperson ein Euro mehr bis maximal fünf Personen.

Die Plätze werden nach Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben und per E-Mail verbindlich bestätigt. Sollte der Kursus ausgebucht sein, wird das Anmeldeformular geschlossen. Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt per Lastschriftverfahren. Da der Schwimmlern-Kursus einen Ersatz für das derzeit geschlossene Hallenbad darstellt, werden bei der Anmeldung ausschließlich Einwohner aus Hövelhof berücksichtigt.

Die Anmeldung erfolgt mit diesem Link, ist aber erst ab Dienstag 17 Uhr freigeschaltet.