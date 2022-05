Senne-Gemeinde zeigt Herz für Ukraine

„Unsere 2015 von den katholischen Kirchengemeinden gegründete Aktion „Hilf!LOS!“, die sich um Flüchtlinge in Hövelhof kümmert, schließt sich dem erfolgreichen Projekt an“, erklärt Gemeindereferent Bertold Filthaut. „Denn es hat nicht nur einen Namen und einen Aufgabenbereich, der unserem ähnelt, sondern funktioniert, ist effizient und außerordentlich gut vernetzt.“

In vier Wochen über 130.000 Euro gesammelt

In den ersten vier Wochen hatte »Hövelhof hilft« über 130.000 Euro gesammelt. Mit diesem Geld wurde unter anderem ein Hilfstransport ausgestattet und Anfang März auf den Weg in die polnische Partnerstadt von Paderborn – Przemyśl – gebracht. Auch jetzt werden viele Aktionen geplant und durchgeführt. Sachspenden wie Hygieneartikel, Bekleidung, haltbare Lebensmittel werden von Ehrenamtlichen in der BER-Halle am Holter Bach gesammelt. Dafür gibt es jetzt neue Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr.

Ansprechpartnerin ist Barbara Franze vom Malteser Hilfsdienst, die in Hövelhof unter Telefon 05257/9373837 erreichbar ist. „Das Besondere an dieser Initiative sind die vielen Mitwirkenden, die alle auf ein gutes Netzwerk zugreifen können“, freut sich Filthaut. „Wir stimmen uns zum Beispiel mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Delbrück ab, aber auch mit dem DRK“, sagt Uwe Schiermeyer von der Freiwilligen Feuerwehr. „So stellen wir sicher, dass nicht jeder selbst und mit einem nur halbvollen Konvoi unterwegs ist. Das spart in jeglicher Hinsicht Ressourcen“, bekräftigt er.

Medizinische Güter werden in die Ukraine geliefert

„Hilf!LOS!“ hat nicht nur Mitwirkende, sondern auch noch einen bislang nicht verwendeten Spenden-Geldbetrag, den die Aktion für die Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellt. Mit den 1751,85 Euro können nun medizinische Güter für die Menschen in der Ukraine gekauft und direkt dorthin geschickt oder geflogen werden.