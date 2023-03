Sennebücherei Hövelhof lädt zu Lesung und Austausch

Die Sennebücherei Hövelhof lädt im März zu drei Veranstaltungen in die Bücherei (Schloßstraße 7) ein. Beim Erzählcafé geht es diesmal um Tradition beim Osterfest und Kinderbuchautorin Claudia Höwing wird zu Gast sein. Zudem gibt es wieder eine Berufsberatung.

Die Sennebücherei bietet im März drei Veranstaltungen an.

Das Erzählcafé findet am Donnerstag, 2. März, um 15 Uhr statt. Bei einer Tasse Kaffee stehen „Traditionen zwischen Fasten und Ostern“ auf dem Programm, bei der Erinnerungen aus der Kindheit ausgetauscht werden können. Eine Anmeldung ist unter Tel. 05257/5009880 erwünscht, aber keine Voraussetzung.

Jeden ersten Montag des Monats – das nächste Mal am 6. März – zwischen 11 und 13 Uhr widmet sich Markus Specker von der Berufsberatung für Erwachsene den individuellen Fragen zur beruflichen Orientierung.

In den Räumlichkeiten der Bücherei können sich die Besucher mit dem Berufsberater austauschen. Im Rahmen dieser persönlichen Beratung werden vertiefende Impulse gesetzt und auf Wunsch weitere Beratungsgespräche vereinbart. Die Beratung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Tel. 05257/5009880 ist erwünscht.

Kinder lernen Wichtel Sverre kennen

Ebenfalls am Montag, 6. März, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr liest Claudia Höwing aus ihrem aktuellen Kinderroman „Wichtel Sverre: Auf der Suche nach seiner geheimen Zauberkraft“ für Kinder ab fünf Jahren. Die Autorin zeigt im Anschluss, wie ihre Bücher entstehen und bietet ein Bastelangebot an, bei dem die Kinder eine Stabfigur des kleinen Wichtels Sverre basteln.

Der Inhalt: Wichtel Sverre lebt zusammen mit seinen Tierfreunden im Eggegebirge in einem Fliegenpilz. Sverre kann sich mit einem besonderen Trick unsichtbar machen. Seine geheime Zauberkraft, die jeder Wichtel hütet, hat er jedoch noch nicht gefunden. Eines Tages verschwindet Sverre aus dem Wald. Seine Tierfreunde sind ratlos: Sucht der kleine Wichtel nach Holunderbeeren, um seinen Vorrat aufzufüllen oder ist er seiner geheimen Zauberkraft auf der Spur? Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich, per E-Mail an [email protected] oder unter Tel. 05257/5009214.