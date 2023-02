Sennekult holt René Steinberg in die Aula der Krollbachschule Hövelhof

Der Verein Sennekult begrüßt am Freitag, 10. Februar, den Kabarettisten René Steinberg mit seinem Programm „Freuwillige vor – jetzt erst recht!“ in der Aula der Krollbachschule Hövelhof.

Das Programm wird als Blick nach vorne beworben. „Denn was hinter uns liegt, das kennen wir: Krise, Aluhüte, Homeschooling und Karl Lauterbach. Aber was kommt nun? Und wie können wir positiv damit umgehen? Jede Krise birgt Chancen; vielleicht für Homeoffice, Solidarität und mehr Abstand an der Wursttheke? Die Welt hat sich rasant geändert. Wir haben es erlebt. Die Frage, die sich uns jetzt stellt: was nun? Wie wollen wir weitermachen?“, heißt es in der Ankündigung. Das eigentlich schon 2019 entstandene Programm wurde mit diesen Erfahrungen komplett überarbeitet.

Versprochen wird ein Abend um die Themen Homer, Goethe, Whatsapp, Netflix, Prilblumen und pubertierende Monster – interaktiv, spontan, aberwitzig und lehrreich. Rene Steinberg selbst beschreibt sein Programm als „bunt, optimistisch und freuwillig“. „Freuwillige vor“ sei ein fröhlicher, nötiger und optimistischer Appell, meint der Veranstalter und erklärt: „Gerade nach der Krise muss man mehr Humor wagen, um sich wirklich effektiv zu wappnen für die Herausforderungen unserer Zeit.“

Der Abend unter dem Motto „Gemeinsinn statt gemein sein“ verspricht einer Erklärung, „wie stark und hilfreich Humor sein kann“. Der gelernte Literaturwissenschaftler Steinberg sieht Humor als Wutdrucksenker. „Freude ist eine Haltung, die uns vor Wut und Egoismus schützt; gerade bei den anstehenden Herausforderungen unserer Zukunft. Lachen! Gemeinsam! Und zwar: Jetzt erst recht!“, so die Ankündigung von Sennekult.

Einlass ist um 19.30 Uhr, und Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen Ingos Naturkost in Hövelhof, Euronics Kersting Hövelhof, der Geschäftsstelle Sennekult im Rathaus Hövelhof und bei Ticket Direct in Paderborn.