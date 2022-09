Sennekult mit Kulturpreis ausgezeichnet

Das Unternehmen Westfalen Weser hat in diesem Jahr erstmalig einen Kulturpreis für herausragendes Engagement für Kunst und Kultur ausgeschrieben. 43 Kommunen haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Der vom Rat der Sennegemeinde Hövelhof vorgeschlagene Kulturverein Sennekult Hövelhof kann sich über einen Einzelpreis in Höhe von 1000 Euro freuen.

Leonie Koch überreichte im Namen von Westfalen Weser dem Geschäftsführer des Kulturvereins, Christian Bökamp, jetzt die Auszeichnung als „Kulturelles Aushängeschild der Region“. „Die Corona-Pandemie hat die Kunst- und Kulturbranche mit besonderer Härte getroffen, daher wollen wir mit dem neuen Preis Kulturschaffende fördern und mehr Aufmerksamkeit für ihr Wirken generieren“, erklärt die Mitarbeiterin des Infrastrukturdienstleisters.

Im Gegensatz zu dem Verfahren bei anderen Preisen hatte das Unternehmen in diesem Fall das Vorschlagsrecht für die mit bis zu 10.000 Euro dotierten Preise den Kommunen vorbehalten. „Die Kommunen sind nah dran an den Kulturschaffenden ihrer Heimat und wissen, welche Person oder welcher Verein besonders wertvoll ist“, begründet Leonie Koch das besondere Verfahren. Der Ausschuss für Familie, Sport und Kultur hatte den Sennekult Hövelhof für den „WWKulturpreis22“ als Wettbewerbsbeitrag vorgeschlagen.

220 Mitglieder des Vereins engagieren sich ehrenamtlich

Die 220 Mitglieder des Vereins engagieren sich ehrenamtlich in verschiedenen Arbeitskreisen, um die Kultur in Hövelhof zu fördern. Die Organisation von Konzerten und kulturellen Veranstaltungen, die Koordination von Treffen im Rahmen der Städtepartnerschaft, die Pflege der plattdeutschen Sprache sowie das Auftreten als Akkordeonorchester sind Kulturangebote, die der Verein abdeckt. „Der Sennekult hat das breiteste Spektrum an kulturellen Themen in Hövelhof. Die Mitglieder zeigen sehr viel Eigeninitiative und bringen viele neue Sachen voran“, lobt Andreas Poll, Vorsitzender des Ausschusses für Familie Sport und Kultur.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung als kulturelles Aushängeschild und das damit verbundene Preisgeld“, sagt Christian Bökamp. „Das Corona-Jahr 2021 hat den kulturellen Bereich sehr geprägt. Wir hoffen, dass jetzt wieder viele Besucher Tickets kaufen und an unseren Veranstaltungen teilnehmen.“

Die nächsten Veranstaltungen des Sennekult-Vereins sind ein Konzert der Band „Leichtmatrose“ am 29. Oktober in der Lagerhalle Hüwelhans (Zieglerstraße 1) sowie die 3D-Live-Reportage am 17. November in der Aula der Krollbachschule (Sennestraße 34), bei der Stephan Schulz über seine Erlebnisse in Neuseeland und im Südpazifik berichtet. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Website des Vereins unter www.sennekult.de zu finden.